Video filtrado de suspensión de elecciones muestra acuerdo de liderazgo político y partidos

En un video que se filtró en las redes sociales supuestamente el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaño Guzmán, explicó que Luis Abinader, Federico Antún Batlle, Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina estuvieron de acuerdo con la suspensión de las elecciones en su totalidad el día de ayer.

“Me dice Luis Abinader tiene que ser total, Quique Antún tiene que ser total, el presidente Danilo Medina dijo estoy de acuerdo, pero consulten el liderazgo nacional, con el doctor Leonel Fernández, con él que no he hablado, algunos de ustedes me dicen que fue total”, indicó Castaño Guzmán durante la reunión con los miembros del pleno y delegados de los partidos políticos, según el audio visual.

También se escucha “al presidente de JCE” decir que los técnicos no tenían las debidas preparaciones. “Sucedió y esas es la verdad, que en más de 300 mesas los técnicos no recibieron las instrucciones de que no era solamente instalarla, era purgarle e instarle la boleta otra electoral otra vez para lo cual para lo cual había un procedimiento que se podía hacer”, se escucha decir en el video.

“La actualización de las boletas la mitad de los equipos la cargó mal, descargó un partidos no descargó a otro, y que sucede eso para votar no sirve porque al final de cuenta usted no puede utilizar eso donde hay un partido que no tiene sus boletas completas, eso es imposible”, señaló a legadamente Castaño Guzmán.

Además señaló que se tiene previsto realizar las elecciones para el primero de marzo.

A continuación el video: