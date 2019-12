Video: Fue dada en adopción y 20 años después ofrece recompensa por información sobre padres biológicos

Una joven que fue entregada a la escuela Hogar de Niños Huérfanos y Desamparado San Salvador, que estaba ubicada en el sector Herrera cuando era pequeña, está buscando a sus padres biológicos.

Se trata de Bethania Gómez Felix, quien reside en Miami, pero pidió la colaboración de pueblo dominicano para poder conocer sus raíces.

“Según algunas fuente mi mamá fue varias veces a buscarme al orfanato, pero desafortunadamente le habían dicho que fui entregada en adopción”, señaló la joven a través de una transmisión por la emisión estelar de Telenoticias.

También, contó que se enteró que ella era hija adoptiva hace aproximadamente cuatro años y que en noviembre vino al país y visitó el sector de Herrera (entrando por la bomba de Polanquito), pero el orfanato fue trasladado a Sabana Perdida, hasta donde llegó.

“Allá me atendió una monja y me dijo que desafortunadamente allí no hay ningún dato guardado, tanto mí nombre como fecha de nacimientos fueron cambiados, tengo ninguna pista y nada”, manifestó.

Según sus declaraciones fue en el año 1981 que fue madre biológica la entregó a la escuela hogar.

A continuación el video con las declaraciones de joven donde ofrece una recompensa y da a conocer su número de contacto: