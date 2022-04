Video: Fuego consume residencia de Miguel Herrán, actor de «La casa de papel»

«No me lo puedo creer. Mi put* casa!». Así reaccionó el popular actor español de la serie «La casa de papel», Miguel Herrán, al ver si casa en llamas.

Río, como se le conoce a nivel mundial por su papel en dicha serie, grabó con su teléfono mientras las llamas consumían su residencia, la cual quedó casi en su totalidad calcinada.

Más tarde, el también actor de la serie «Élite» puso en su cuenta de Instagram una otro audiovisual sobre cómo quedó la vivienda tras el siniestro, del cual, hasta el momento, se desconocen las causas.

A Herrán se le escuchó tenso, llorando y muy preocupado por el incendio que lo dejó si techo.

Hace varios años, casi todos los actores del elenco de “La casa de papel” eran prácticamente unos desconocidos, pero desde su desembarco en Netflix la serie española se ha convertido en un éxito internacional con garantías de continuidad y en un fenómeno “fan” sin fronteras.

Le puede interesar: “La casa de papel”, un final definitivo y una puerta abierta a derivadas

En las puertas del hotel de Roma donde los actores concedían entrevistas, decenas de adolescentes se arremolinaban a la caza de una foto. Dentro estaban también estrellas de otras series famosas como “Glow”, “The Alienist” o “Por trece razones” (13 Reasons Why), pero el objetivo principal eran los españoles.

“Yo he tenido consciencia de lo que está pasando al pisar Roma, en España esto no nos pasa”, señaló a Efe Miguel Herrán, Río en la ficción televisiva. “Aquí la gente te para, no puedes caminar, es una locura».

Y no es sólo en Italia, también y sobre todo en América Latina. Álvaro Morte, que venía de trabajar en series españolas como “Amar es para siempre” o “El secreto de Puente Viejo”, contaba que en Argentina hay gente que se ha hecho tatuajes con su cara.