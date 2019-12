Un señor oriundo de Las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana, decidió cortarse el pene producto a una depresión que cursa por la falta de empleo.

Silfredo de la Rosa, de 45 años, se provocó una estocada en su órgano reproductor, según informa a un medio de televisión.

“Una hora mala que me llegó. Me sentía mal al no poder trabajar, siendo un hombre trabajador”, explicaba el señor, al tiempo que expresaba su arrepentimiento.

Ante las cámaras habló un doctor del Hospital regional Dr. Alejandro Cabral. El galeno explicó que el equipo médico procedió a llevarlo a cirugía y que actualmente se encuentra en “condición estable”.