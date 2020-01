Video: Hombre narra la pesadilla que vivió luego de durar nueve días con el pene erecto

Un hombre de 41 años de edad duró nueve días ingresado en centro de salud con el pene erecto en la provincia de Barahona.

El individuo fue trasladado al hospital Taiwán de Azua, luego de que se tomará dos pastilla que le produjeron priapismo y por los fuertes dolores deseaba la muerte.

“Yo tenía nueve días en sufrimiento, en agonía, lo último que hice fue que me iba a tirar por la tercera planta por una ventana para dejar de sufrir, pero oía una voz que me decía, yo te amo hijo, yo te amo, pero no sabía quien, entonces me quedé en la cama otra vez y pensé qué me ama, pero como si tengo este sufrimiento”, narró momentos en que permanecía en el hospital.

Aunque se le realizaron varios procedimientos médicos el paciente permaneció los nueve días con su pene erecto y aseguró en un video que subió a las redes sociales que su problemas se resolvió por un milagro de Dios.

“En la mañana despierto y veo, oh y qué yo hago aquí, y qué yo hago aquí, y me estoy jalando los hilos y todo, y cuando me veo el pene no tengo nada, el señor mandó ángeles anoche que me rodearon y me curaron”, afirmó.

También expresó que no pertenece a ninguna religión, pero que después de ese milagro va aceptar a Dios en su corazón.

A continuación el video: