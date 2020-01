Video: Imponen un año de prisión preventiva para dos de los implicados en el caso de Julissa Campos

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó un año de prisión preventiva a dos de los implicados en la muerte de la ejecutiva bancaria Julissa Campos.

Los acusados son: Ernick Brito Heredia, alias Galletica y Ofil Batista, deberán cumplir la medida en la cárcel de La Victoria.

Los imputados negaron haber participado en el caso y dijeron que los están culpando para cubrir a los culpables. “Nosotros no sabemos de eso, los policías del Dicrim ellos saben quienes son, ellos no están culpando, nosotros no sabemos de eso, yo están buscando culpables para tapar el caso”, dijeron momentos en que eran trasladados por agentes de la institución del orden.

A continuación el video:

Detalles del caso.

Julissa Margarita Campos Hernández, de 43 años, falleció a causa de una herida de bala en el pecho.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 de la madrugada de lunes 20 en la urbanización Acácia, en la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este, según explicó el esposo de la señora fallecida, de 47 años.

Hernández Sánchez dijo que cuando dormía con su esposa se produjo un ruido y ella se levantó manifestándole que alguien estaba tratando de penetrar a la vivienda por lo que se paró detrás de una ventana.

Agregó que fue en esas circunstancias que su esposa resultó con la herida mortal, ocasionada por un desconocido que emprendió la huida tan pronto cometió el hecho.