Para José Antonio Aybar, expresidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, mejor conocido como Robertico, «es un mitómano». ¿La razón? Según el veterano periodista, el funcionario insinúa que su salida del organismo se debió por asuntos monetarios.

«Desde este martes, anda en un mediatour (supuestamente) para hablar de la natimuerta Feria del Libro, pero la realidad es que Robertico, el ministro, está utilizando el mediatour para intentar difamarme y jugar con mi moral (…). No puede negar que es un mitómano», aseguró Aybar en un video publicado en sus redes sociales.

«Todo comenzó por usted secuestrar la cuenta operativa de la Comisión de Espectáculos Públicos. Le recuerdo que dos comunicaciones fueron enviadas por mí , solicitando la devolución de esa cuenta. Usted dice que esa cuenta nunca ha sido manejada por la Comisión, y yo invito a que contacten a los expresidentes de la Comisión, tres de los cuales me llamaron ayer, cuando lo vieron a usted hablando mentira en los medios», añadió.

Aybar aseguró con cartas en manos que el ministro rechazó entregar la cuenta, por lo que se hizo una solicitud a la Contraloría General de la República, «donde ellos certifican que esa cuenta pertenece a la Comisión y es solo la Comisión la responsable de manejar esos recursos». El periodista se dirigió directamente a Salcedo: «Aquí no se trata de un asunto de dinero, se trata de abuso de poder. Usted se cree que está por encima de todo el mundo».

«Y le recomiendo que evite difamar mi bien ganado nombre, porque si continúa con este mediatour de difamación, entonces tendré que hablar no solo del Ministerio de Cultura, sino de otros temas. Recuerde que tengo 32 años en los medios, manejando información», le advirtió Aybar.

Recordó que el pasado 17 de junio realizó un levantamiento, cuyas recomendaciones, supuestamente, fueron entregadas al ministro, para un aumento de sueldo del personal que trabaja en la CNEPR. «No hablé de mí», indicó. Manifestó que «el agua que colmó la copa tuvo que ver con el nombramiento del vicepresidente del Pleno de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos».

«Cuando envié a la persona que iba a sustituir a la persona de entonces, usted me pidió, Robertico, el ministro, que le diera un mes para reubicar a esa persona, porque usted estaba recibiendo presión del embajador Tony Raful y de la ministra (de Interior y Policía) Faride Raful. Usted me dijo eso. Pero se tomó dos meses. Y a los dos meses, en vez de enviar a la persona recomendada por nosotros, envió a que fuera nombrada como analista legal, un irrespeto a mi persona y abuso de confianza. No le permito que me falte el respeto», dijo Aybar, visiblemente molesto.

Del mismo modo, Aybar habló sobre su trabajo de más de 30 años en algunos cargos públicos, en respuesta a las insunuaciones de Salcedo sobre la presunta falta de experiencia del periodista trabajando en el Estado. «Pare su campañita que usted tiene contra mí. Y para finalizar, le recuerdo que las buenas palabras solo funcionan cuando se sustentan en la verdad», concluyó.

José Antonio Aybar fue presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por solo poco más de tres meses.

¿Qué había dicho Roberto Ángel Salcedo?

Luego de la renuncia de Aybar como presidente de la CNEPR, dirigida mediante una carta al presidente Luis Abinader, vía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Salcedo lamentó la dimisión y reconoció las dificultades estructurales y burocráticas que enfrenta el sector cultural.

En una entrevista en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, el ministro expresó que las limitaciones y retrasos característicos en el sector público se extienden en muchas departamentos del área cultural a nivel nacional.

“Lamentamos la renuncia del amigo José Antonio Aybar, fue una propuesta de varios amigos, una selección, una perna se le presentó al señor presidente de la República, el señor presidente escogió a José Antonio Aybar, lo colocó en la posición, pero es importante significar que desde los servidores públicos siempre queremos ganar más dinero, siempre queremos tener mejores condiciones los servidores públicos, pero el Estado es como es”, había dicho el ministro.

Mientras, cronistas del arte y el espectáculo lamentaron la renuncia de Aybar como presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos.