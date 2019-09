Video: Joven ahogada en piscina y su victimario, la historia de una amistad marcada por un asesinato

En medio de la tristeza que les embarga en estos momentos, familiares de Nairobi Montes, la adolescente que fue ahogada en un piscina por un amigo de 16 años narraron cómo sucedieron los hechos de ese lamentable domingo, y cómo era la relación entre su pariente y el acusado.

“Ella comenzó a discutirle que no la tire. Él andaba persiguiéndola y ella se le movía del lado…se queda mirándola. Se le tira arriba y la hunde y luego él sale normal. Ve que ella no sale …va y me busca diciendo que no sabía donde estaba…me pongo a buscarla y luego veo que él mismo la estaba sacando de la piscina”, declaró para el programa Nuria, la hermana mayor de la víctima

Para el siquiatra César Mella el caso de Nairobi Montes llama la atención de la anestesia dolorosa de las personas que estaban en el lugar y no hicieron nada.

“Se notaba que no era jugando que estaban. Su actitud agresiva se notaba cuando este muchacho termina de matar a Nairibi “, enfatizó durante la entrevista para el programa de la periodista Nuria Piera.

A continuación el video con reportaje con las declaraciones de la familia de la fallecida, de la madre del acusado y de algunos expertos que analizan el caso: