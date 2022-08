Video: Joven asegura Mescyt despoja beca otorgada para España; dice vulneran derecho

La joven abogada Verenise Cerí Mejía denunció este domingo que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ( Mescyt ), luego de otorgarle una beca internacional para cursar una maestría en la Universidad Castilla La Mancha, España, fue despojada y aseguró que tras ese hecho fue vulnerado su derecho tras concursar y ganar esa plaza.

Cerí Mejía puntualizó que originalmente aplicó al máster en Derecho de la Contratación Pública, opción que figuraba en la convocatoria en línea «Becas tu futuro» y luego una técnico del Departamento de Becas Internacionales le dijo que podría aplicar a otro programa porque ese postgrado «no estaba en el acuerdo» y le exhortó a seleccionar otra maestría por lo que seleccionó el máster en Auditoría Pública.

Destacó que días después la entidad que rige el sistema de educación superior le envió un correo diciendo que la solicitud del cambio del máster no fue aprobada por la Comisión Mixta de Otorgamiento de Becas Internacionales en «virtud de que en la Plataforma de Becas Tu Futuro ni admite cambios de másteres.

Lamentó que el Mescyt publique programas de maestrías que no estén establecidos en los convenios con universidades extranjeras.

«Cuando tengo esa información me presento al Mescyt hablo con la encargada de mi caso y ella me explica que yo podía aplicar a otro máster dentro del convenio; en un principio yo no quedo muy conforme con las opciones, pero lo pensé y decidí aplicar a otro máster» señaló la egresada en Derecho de la UASD.

Precisó que el viernes pasado acudió al Mescyt para dar seguimiento a su caso y le informaron que en el transcurso de ese día le estarían llamando y no ha sido contactada por las autoridades.

La joven abogada dijo que el vídeo no lo hace con la intención de «señalar y acusar» a la institución sino que su caso sea resuelto y no se vuelva a repetir ese error en otras convocatorias.

Exhortó a los jóvenes dominicanos a que cuando sus derechos se vean vulnerados a no quedarse callados y utilizar las plataformas digitales como espacios de visibilización.