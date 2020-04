Video: Joven con síntomas de COVID-19 ruega por ayuda

Desesperada por la situación que atraviesa, una joven recurrió a las redes social para implorar a las autoridades de Salud que le realicen la prueba del coronavirus, y que le indiquen algún medicamento, para los malestares que desde hace varias semanas está sintiendo.

Se trata de Jeimy Rodríguez, quien mediante su cuenta de Instagran narró las dificultades que ha enfrentado, desde que comenzó a sentir algunos de los síntomas del COVID-19.

“Tengo un dolor muy fuerte en lado izquierdo del pecho, respiración muy corta y una congestión bastante incomoda que no me permite dormir, ni comer. Perdí el olfato y el sentido del gusto”, explica la joven un video publicado en esta red social.

También, Rodríguez aseguró que fue a más de tres hospitales, pero que estos centros de salud se negaron a atenderla, porque no tiene la prueba del COVID-19.

“Si no tengo la prueba, no quieren ni siquiera medicarte. Yo tengo mi indicación. Fui hoy al (hospital) Salvador de Gautier, pero ni siquiera me miraron la cara…”, dijo la joven.

A continuación video con sus declaraciones:



Situación del coronavirus en RD

Aumentó a 135 el número de fallecidos y a dos mil 759 los casos confirmados del coronavirus COVID-19 en la República Dominicana, según el boletín de hoy del Ministerio de Salud Pública.

Sobre las víctimas mortales, el 79% corresponde a hombres, con mediana de edad de 62 años.

De acuerdo al reporte, como antecedentes entre los muertos se identificó la hipertensión arterial (21%), diabetes (20%) y asma bronquial (3%).

En relación a los contagiados, 357 se encuentran en aislamiento hospitalario y 2159 en aislamiento domiciliario.

El 55% de los casos confirmados son hombres. Por lugar de residencia, la tasa de incidencia acumulada (IA) por 100000 habitantes es mayor en el Distrito Nacional (84.9), Duarte, (84.3), Hermanas Mirabal (48.8), Monseñor Nouel (41.9), La Vega (39.4) y Santiago (33.5).

Además, el boletín destaca que 108 personas se recuperaron del coronavirus.