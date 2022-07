Video: Joven dice temer hombre mató a su hijo haga lo mismo con ella

En un video enviado a la redacción del Periódico Hoy, una joven identificada como Bety, le hace un llamado a las autoridades de Monte Cristi para que hagan un mayor esfuerzo en apresar a un hombre que presuntamente le incendió su casa y asesinó a uno de sus hijos.

“Hago un llamado a las autoridades de Monte Cristi, ya que hace seis meses, un desalmado sin corazón incendió mi casa con mis tres hijos dentro; mató a mi hijo de un disparo y a mi dejandome por muerta”, dijo la joven.

“Hasta ahora las autoridades me dicen que se lo tragó la tierra, mientras tanto moradores del sector Hatilla Palma y La Guajaca dicen que el tipo está en la zona”, refirió Bety.

Continuó expresando que el presunto asesino le amenaza con “matarla” y que hasta entonces no se entregará a las autoridades.

“Ese maldito asesino está al acecho, ese hombre ha dicho que hasta que no me mate a mi y mate a mis hijos no se va a entregar ni se va a matar. Yo temo por la vida de mis hijos y por la mía también”, puntualizó.

Exclamó, “que están esperando para despues subir en las noticias, la mató, la mató. Todavía la justicia no me dice agarramos uno u el otro, no saben decirme nada porque no están haciendo nada”.

La joven Bety pidió ayuda para compartir este video con la finalidad de que pueda llegar a las autoridades generales del Ministerio Público.