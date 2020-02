Video: “¡Justicia o esto se va a jodé!”, el Poeta Callejero crea canción en apoyo a la protesta contra la JCE

El cantante de música urbana, conocido como el Poeta Callejero se unió el día de hoy a los artistas que están apoyando a las protestas que se vienen realizando desde el pasado lunes en la Plaza de la Bandera por la suspensión de las elecciones municipales.

Con un nuevo look el urbano lanzó una canción llamada “Rosado” con la cual envía un mensaje a las masas políticas de país.

El audio visual del tema fue firmado en la Plaza de la Bandera haciendo alusión a las manifestaciones que se han realizado en dicho lugar y a la situación de crisis política que ha generado la suspensión el proceso electoral en la República Dominicana.

“No estoy en contra de ninguno, pero no hay más remedio de mencionarlo a cada uno aunque lo meta al medio, el presidente no habla, escucharlo hablar es un privilegio, un discurso en ocho vamos a ser más serio. Nunca había pasado en la historia de mi país, que Dios nos libre de estar como Venezuela y Haití. La delincuencia aumenta no cabe un preso en La Victoria y los que nos roban los impuestos son la verdadera escoria”, con esas letras inicia el Poeta la canción.

A continuación el video: