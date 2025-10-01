Video: La cantante Lola Young cancela conciertos tras desmayarse en una actuación

  • EFE
Londres.- La cantante británica Lola Young anunció este miércoles que cancela todos sus próximos compromisos y que se retira de los escenarios “por un tiempo”, después de que el pasado sábado se desmayara en una actuación en Nueva York.

“Me voy por un tiempo. Me duele decirlo, pero tengo que cancelar todo para el futuro inmediato”, dijo la artista en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que agradeció “todo el amor y apoyo” que ha recibido por parte de sus seguidores.

Lola Young, de 24 años y que saltó a la fama en 2024 con su sencillo ‘Messy’, sufrió una caída el sábado en el festival de música ‘All Things Go’, en el Forest Hills Stadium de Nueva York, y al día siguiente canceló su presencia en otro compromiso que tenía previsto en Washington DC, también en Estados Unidos.

“Siento mucho decepcionar a cualquiera que haya comprado boletos para verme, me duele más de lo que os podéis imaginar. Obviamente, tendréis derecho a un reembolso completo”, señaló la cantante, que pidió a sus seguidores “una segunda oportunidad” una vez haya tenido tiempo de trabajar en ella y “volver más fuerte».

Antes del episodio, tuvo que cancelar otro concierto en Nueva Jersey debido, según su equipo, a “un asunto delicado”, aunque aseguró a sus ‘fans’ que se encontraba bien.

Sus actuaciones más próximas iban a tener lugar en el Reino Unido, concretamente en Stretford (norte de Inglaterra) el 6 de octubre, Birmingham (centro de Inglaterra) el 9 de octubre y dos compromisos en Londres, el 15 y 16 del mismo mes.

