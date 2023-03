Video: “La ganadería da más dinero que el premio 13 de la lotería”, dice Jaime David

En momentos en que varios miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron apresados en la denominada operación Calamar, el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal llamó a la población a favorecer la ganadería por encima del “premio 13 de la lotería”.

“Invito a todo el pueblo dominicano a amar la ganadería, porque la ganadería da más dinero que el premio 13 de la lotería”, dijo Jaime David.

El video, que como otros del carismático y veterano político se ha hecho viral, inicia motivando el significado de la Feria Nacional Agropecuaria.

Se recuerda que el “premio 13” al que hace referencia el alto dirigente peledeísta, está ligado al fraude millonario que se ejecutó a principio de la gestión de Gobierno de Luis Abinader, y por el cual varios funcionarios de la entidad fueron sometidos por el Ministerio Público.

Operación Calamar

Entre los más de 40 allanamientos realizados durante la Operación Calamar por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), figuran el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Asimismo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

De igual modo, fueron arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La acusación del Ministerio Público estaría sustentada de manera preliminar en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

Lo que dijo Hipólito Mejía

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, reiteró su posición sobre la llamada independencia del sistema de justicia dominicana de que “no creo en eso”, horas después de haberse realizado la Operación Calamar.

“Yo no estoy de acuerdo con la famosa libertad absoluta o independencia de la justicia, yo no creo en eso, no me gusta la retaliación, no conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación y estoy en desacuerdo con eso”, dijo Mejía.

Agregó además que, “(…) Ese jueguito de filtración de informaciones y de irrespeto a mí no me gusta”.