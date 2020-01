Video: La Policía identifica y apresa dos implicados en atraco al pelotero Miguel Castro

Miembros de la Policía Nacional apresaron a dos implicados en el atraco en La Romana, al pelotero dominicano de los Orioles de Baltimore, Miguel Castro.

“Nuestras unidades apresaron a Willy Medina Castillo, quien fue la persona que le dio seguimiento al pelotero, y a Manuel Loyén, quien manejaba la motocicleta”, declaró Frank Félix Durán.

Además, el vocero de la Policía dijo que están tras la captura de Julio Ángel de la Rosa, el individuo que a punta de pistola le quitó las prendas a Castro.

“Las prendas fueron recuperadas en la provincia de Higüey, en una compraventa. Están en manos del Ministerio Público para hacer los procedimientos de lugar”, aseguró.

A continuación video con sus declaraciones:

Se recuerda que fue el martes mediante fue cuenta de Instagram que el pelotero dominicano denunció que había sido víctima de una atraco.

“Casi pierdo mi carrera por dos analfabetos que se me tiraron llegando al play que iba a entrenar y me quitaron mis cadenas en pleno play casi me dan un tiro por la Gracias a DIOS LA PISTOLA se le encasquilló y la bala le rebotó estoy vivo por la misericordia de Dios.

“Ya esto tiene que parar, me quitaron la cadena y también me querían matar, ya esto tiene que parar, ya en parte no puede ser que hasta en el play que uno sale a entrenar y a ayudar a los que vienen subiendo y mira cómo estos dos elementos se me tiran, me quitan la cadena y también me querían dar un tiro, ya basta”, fue el mensaje publicado en la historia de la mencionada red social.