Video: La reflexión de Cheddy García tras su “cercanía” con la muerte

La destacada actriz y humorista Cheddy García explicó que borró de sus redes sociales el video que había publicado sobre el incidente en que se vio envuelta junto a su familia hace unos días porque hay gente muy supersticiosa.

“Yo borré el post de lo que me pasó camino a Maimón, porque si bien es cierto, que cada cosa que pasa en mi vida, descubro el cariño, el amor de la gente y de las bendiciones que me echan. Además, de como se preocupan por mí…También es cierto, que aquí hay gente muy supersticiosa y yo reprendo de mi Instagram todas cosas negativas.. gente que de una vez comienza a predestinarme cosas que yo no la recibo. No me ha pasado Gracias a Dios nada, porque no es mi hora”, dijo la Mamá del Humor en un video.

Además, García aseguró que ha salido ilesa de situaciones como las que ha pasado en los últimos tres meses (Incidente en un avión y luego con vehículo) porque Dios la ama mucho y la protege.

“Hay que ver las cosas de forma positiva. Hay gente que me ha escrito que la tercera es la vencida. Es decir que me va a pasar una vaina y que no voy a joder. Lo reprendo…no me van a meter esa vaina”, enfatizó la recocida humorista.

A continuación video con las reflexiones de Cheddy: