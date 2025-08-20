Una acción ha encendido las alarmas en la sociedad dominicana este miércoles.

La mujer cuya hija de 11 meses fue herida con más de 100 estocadas con un clavo por parte de su pareja y padre de la niña, retiró la querella contra el agresor.

Yisleidy Rosario Castillo indicó que el hombre que atacó a su vástago no es una persona violenta. Defendió que durante los cuatro años que tiene de relación con él nunca se había protagonizado un hecho de agresión.

Rosario Castillo alegó que su pareja, Wilker Peña Mota, le habían dado una sustancia en un centro de diversión que le provocó actuar así contra su propia hija. El hecho ocurrió en Villa Riva, provincia Duarte.

Sin embargo, pese al retiro de la querella, el Ministerio Público podría seguir el proceso judicial contra el atacante.

El atacante confesó que consumió “una zaza” (marihuana).

El nombre de la pequeña se omite por razones legales. Fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer este ataque, que ha causado conmoción en la sociedad.