Video: Le gritan “corrupto” y “asesino” a fiscal del caso-feminicidio Anibel González

Con indignación y coraje por la muerte de Anibel González, decenas de activistas que se manifestaron este lunes frente a la Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República vociferaron consignas de reclamo al fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, uno de los funcionarios del Ministerio Público investigado en relación al procedimiento que otorgó la libertad al feminicida Yasmil Oscar Fernández, expareja de Gonzaléz.

“Corrupto”, “Ahí va un asesino”, “destitución para fiscales corruptos”, “cero acuerdo con los agresores”, “ayuda pidió y el sistema le falló” fueron algunos de los dichos que la multitud pronunció al percatarse de la salida del fiscal Pedro Núñez, quien llevaba horas siendo interrogado en la Inspectoría del Ministerio Público (MP).

A su salida, Núñez fue perseguido por la prensa y por varios manifestantes, incluyendo a la activista social y política Khrista Ochoa, cuya voz se escucha en el video.

Los manifestantes también expresaron su indignación contra la fiscal Margarita Hernández y Luisa Aurora Almonte, de la Unidad de Violencia de Género, quienes salieron del despacho del inspector general Bolívar Sánchez, cerca de las 7:00 de la noche, y no quisieron ofrecer declaraciones a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Vidas que deben estar protegidas

Se recuerda que estos fiscales están siendo investigados por participar en un presunto acuerdo que permitió la libertad de Yasmil Oscar Fernández, preso por en 2017 apuñalar a su expareja Anibel González, y luego el viernes la mató y se suicidó. El convenio fue aprobado por el juez de Ejecución de la Pena, Francisco Domínguez Guerrero, pero la víctima no lo firmó, según su familia.

No obstante, en el marco de la protesta, la periodista Edith Febles tomó un turno para aclarar que a eso no se le puede llamar acuerdo, porque fue hecho de manera irregular y sin el consentimiento de la víctima, agregó el tio y abogado de Anibel, Miguel Ureña, quien también estivo presente en la manifestación.

“En violencia, no se concilia”, dijo Febles.

Video: Le gritan “corrupto” y “asesino” a fiscal del caso Anibel González

Otros datos. El acuerdo penal abreviado que permitió la libertad de Fernández ha sido cuestionado, inclusive por el MP, que lo calificó de improcedente.

El asesinato de Anibel, cual crónica de una muerte anunciada, y quien deja a tres niñas en la orfandad, ha causado gran indignación en la comunidad, que entiende la actuación responsable de las autoridades lo habría evitado.

Dicen que es una muerte del sistema de justicia, que falló en la protección que debió garantizar a la joven profesional.

En Fotos: Manifestación contra feminicidio de Anibel González

El padre de Anibel, Félix González, dijo que su familia estuvo contra ese acuerdo, y que su hija tampoco lo firmó porque estaba convencida de que la salida de su expareja de la cárcel era un peligro para su integridad física.

Ureña, deploró que su pariente sea victimizada aún más después de muerta, al decirse que firmó un acuerdo, lo que no es real, y cuyo objetivo es dañar su reputación.

Dijo que Yasmil Fernández era una persona descontrolada, que demostró en todo momento que no estaba en condiciones de estar en libertad.

“Desde la cárcel, y esa niña haciendo su pasantía en Washington, no la dejaba en paz. Ella me llamaba y me decía tío ni aquí me deja en paz. Ella salía con sus amigas y él le llamaba desde la cárcel. No sé cómo conseguía los teléfonos para hacerlo”, expresó Ureña,

El abogado señaló que los fiscales tenían conocimiento de las amenazas que Anibel recibía de Fernández, ya que se lo manifestaba de forma constante.

Una pena mayor. La exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, consideró que “el crimen cometido contra Anibel en diciembre de 2017 era una tentativa de asesinato, la pena impuesta debió ser de 30 años, su victimario tenía que estar en la cárcel, no en libertad”.