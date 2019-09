Video: Leonel Fernández ganará las primarias y al otro día Gonzalo Castillo lo apoyará, vaticina Rafael Alburquerque

El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, aseguró hoy que Leonel Fernández es el precandidato presidencial que ganará las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero, que al día siguiente el candidato del sector danilista, Gonzalo Castillo, lo apoyará.

Indicó que en todo el pueblo hay un sentimiento a favor de Leonel Fernández, y que todas las encuestas dan una ventaja a favor de Leonel Fernández.

“Si no fuera ese el sentimiento no estaríamos viendo esas actuaciones de funcionarios. El otro día me reuní con empleados del IDSS. ¿Pero cómo es posible que un ministro amenace con sólo conseguirle empleos en otras dependencias estatales a quienes voten por una candidatura?”, dijo al tiempo que se rehúso a revelar la identidad de ese ministro.

Alburquerque habló al participar en el programa El Sol de la Mañana. A continuación el video con sus declaraciones.

VIDEO: Todas las encuestas dan ganador a Leonel Fernández