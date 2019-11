Video: “Leonel Fernández no formó un partido, sino que compró al PTD”, dice Felucho Jiménez

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix (Felucho) Jiménez, expresó que Leonel Fernández no formó un partido, sino que compró o adquirió al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y puso como condición varias cosas.

“Leonel nunca se dio cuenta de que el terminaría siendo víctima de su propia Fundación Global y Desarrollo. El mantenimiento de esa fundación requiere muchos millones de pesos mensuales, para que le puedan dar a los empresarios los recursos y él poder tener la fundación (no es que sea una institución que no haga cosas positivas ), pero requiere mucho dinero”, señaló durante una entrevista al programa hoy mismo.

El miembro del CP del PLD indicó que “en un país como la República Dominicana ese dinero solo se consigue desde el poder o amenazando con alcanzar de nuevo el poder”.

Indicó que Fernández va a convertir el PTD en partido mayoritario y que va a utilizar los millones recibidos para mantener la Fundación Global.

También Felucho manifestó que el senador del PLD por San Juan de la Maguana, Félix Bautista debió estar preso o irse del partido con el expresidente Leonel Fernández.

“Como candidato del PLD, a Félix Bautista lo tienen “bajo la lupa”, agregó.

A continuación el video con las declaraciones de Felucho:

El senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, no se quedó callado , y mediante mediante su cuenta de Twitter, aseguró que Jiménez se ha convertido en una minipulador irrespetuoso y deslenguado.

“Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida”, posteó .

Este es otro tuit de Bautista:

Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado.

— Félix Bautista (@felixrbautista) November 18, 2019