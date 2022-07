Video: Lila Alburquerque estalla contra colegas que van en tenis y minifaldas

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela (Lila) Alburquerque, estalló contra sus colegas diputadas por irrespetar la solemnidad de la sede del Poder Legislativo, al incumplir el código de vestimenta.

La funcionaria por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que ha observado a algunas de sus compañeras asistiendo en tenis y en minifaldas, mostrando partes que no deberían, por lo que «hay que ponerle un correctivo a este asunto».

«Aquí vienen en tenis. En tenis yo vi a una joven y una mini (mini falda), que poco le faltaba para enseñar la parte que no se enseña… En el tiempo que tengo aquí, yo no había visto nunca eso. Entonces, yo voy a venir en short y la barriga afuera. Es lo único que falta», expresó Lila Alburquerque.

Indicó que a diferencias de las mujeres, todos los hombres (diputados) asisten al Congreso Nacional «bien vestidos de los pies a la cabeza».

«Usted puede exhibir sus atributos, sin necesidad de tanto apeamiento. No hay que exhibir tanto”, expresó la legisladora.

Recordó que la Cámara Baja no es una discoteca ni un restaurante, sino un lugar de trabajo y que las empleadas asisten bien vestidas.

«Esto es un lugar diferente, usted no está en su casa, esto no es una discoteca, usted no está en un restaurante, usted lo que está en el hemiciclo, en su lugar de trabajo», manifestó.

«Si vinieron en tenis y enseñando la colita, en la próxima legislatura van a venir en biquinis», finalizó.