Video: Lluvias provocan inundaciones y afectan a 160 familias en Azua

Al menos 160 familias resultaron con sus viviendas afectadas en la comunidad El Rosario, provincia de Azua, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas sobre gran parte del territorio nacional.

La información fue dada a conocer este viernes por la Defensa Civil, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde destacó que hasta el momento no se reportan víctimas.

«Rescatistas de la Defensa CivilRD en Azua acudieron la madrugada de este viernes en auxilio de unas 160 familias cuyas viviendas resultaron inundadas debido a las fuertes lluvias registradas en la comunidad El Rosario, sin que hasta el momento se reporten víctimas», escribió la institución.

Asimismo, la Defensa Civil agregó que las personas fueron llevadas a una zona segura.

Provincias en alerta

Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a cinco el número de provincias en alerta roja, a nueve las que se mantienen en amarilla y otras cinco en verde, debido a los intensos aguaceros que desde tempranas horas de la madrugada se registran en gran parte del territorio dominicano, provocados por los efectos de una onda tropical y una vaguada.

Entre las localidades que figuran en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

Mientras que en alerta amarilla permanecen San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y El Seibo.

Por otro lado, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Pedernales, Barahona y Peravia están en alerta verde.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, se exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido al oleaje peligroso.