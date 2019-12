Video: ¡Los detalles! Hombre secuestró familiares, mató oficial y luego cayó abatido en Los Rosales

Un primer teniente resultó muerte ayer momento en que se encontraba en un operativo junto a otros agentes de la Policía Nacional para intentar rescatar a unas personas que supuestamente se encontraban secuestradas por un familiar, en Los Rosales, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Juan Mercedes Vásquez, miembro de la unidad Swat quien murió a causa de un disparo cuando intentaban entrar a la vivienda.

El acusado es Cristian Eugenio Medina Méndez, de 40 años, quien se presume sufría una depresión desde hacía tres meses y tenía secuestrado a sus familiares en su casa.

El vocero de la Policía coronel Frank Félix Durán, dijo que el oficial muerto comandaba la Unidad la Unidad Swat de la institución del orden.

Según la versión ofrecida por Félix Durán, cuando el ‘secuestrador’ estaba atrincherado en una habitación de la vivienda se escuchó un disparo y “después de agotar el protocolo exigido para esos momentos y al averiguar si el individuo estaba muerto o vivo penetramos al lugar y es ahí donde uno de nuestros hombres pierde la vida”.

Ana Cristina Medina, hermana del secuestrador dijo que su hermano estaba pasado por momentos difíciles. “El estaba pasado por problemas económicos muy fuerte, tiene problemas depresivo demasiado fuerte”, indicó.

A continuación el video:

En tanto, Eugenio Medina Medina, padre de Cristian y una de las personas secuestradas, narró a reporteros de este diario el horror que vivió junto a sus dos nietas y a su esposa, quien además es la madre del secuestrador.

“Eran como a las 4:00 de la madrugada cuando él apareció armado y dijo que entregáramos las llaves de la casa que no iba a dejar salir a nadie. No hubo forma de hablarle porque estaba agresivo y como estaba armado no quisimos insistir para que no vaya a dispararle a alguno de nosotros”, expresó Medina.

Señaló que los familiares hablaban con Cristian para que fuera al médico porque veían que no estaba bien pero él se negaba.

Enfatizó que era depresión lo que tenía su hijo y rechazó que las drogas lo llevaran cometer ‘esa locura’, ya que no tenía adicciones, sino que “como cualquier personas se tomaba sus cervezas de vez en cuando”.

Medina manifestó que desconoce lo que le provocó la depresión que tenía. “No estaba enterado de nada en específico. A lo mejor alguna mujer por ahí, quién sabe”, agregó.

Manifestó que luego de varias horas un vecino percibió la situación y llamó a la Policía. Dijo que cuando llegaron los agentes policiales Cristian se encerró en su cuarto, lo que aprovechó para salir con su esposa y nietas. Indicó que la pistola que portaba Cristian es un arma legal, que tenía desde hace un tiempo.