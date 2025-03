Video: Luis Abinader niega becas universitarias sean para quienes «están pega´o»

El presidente Luis Abinader negó que las becas nacionales e internacionales sean reservadas para quienes «están pega´o», como aseguró Anthony Almánzar, representante de la Asociación de Jóvenes Profesionales de Pedro Brand, durante el desarrollo del programa El Gobierno Contigo, que se realizó este jueves en ese municipio de la provincia Santo Domingo.

«Jóvenes que terminan su bachillerato, por falta de recursos, no pueden hacerse de una carrera universitaria. Sí llegan programas de becas, pero no llegan a quienes tienen que llegarles. ¿Por qué? Porque si llegan cinco, se las dan al hijo que está pega´o», aseveró Almánzar delante del mandatario.

La posición fue replicada inmediatamente por Abinader: «Eso no es verdad. Aquí se está haciendo una comisión totalmente independiente. Y los reto a que si se lo dan a alguien (por estar pegado), que me lo digan. No podemos repetir sin pruebas. Ahora, si usted me dice: ‘Le dieron a Fulano’, pero eso no es verdad. Eso yo se lo puedo garantizar».

El impacto de las becas

En febrero de 2025, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) dijo que impactará la vida de 8 mil familias dominicanas a través de su programa de becas nacionales que permitirá que jóvenes de todo el país cursen estudios de técnico superior, grados y postgrados en áreas estratégicas para el desarrollo de la nación.

Indicó que la iniciativa busca garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa a fin de superar cualquier tipo de discriminación que impida el acceso a la formación integral de los ciudadanos interesados en cursar los estudios superiores.