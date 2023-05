Video: Luisito asegura el Dotolcito los llamó «para salir a atracar»

En un video colgado en las plataformas digitales, Luisito, tercer sospechoso buscado por la muerte del joven Joshua Omar Fernández Decena, aseguró que Wesley Vincent Carmona Corcino, alias el “Dotolcito” los llamó esa noche para salir “a atracar”.

“El Dotolcito fue que llamó a uno como a las dos de la mañana, qué lo qué denle paca hay un priviti, hay par de gente vengan, aquí hay par de pesos para que se busquen”, dijo.

Agregó, que ciertamente alias el Dotolcito llamó a un taxista de confianza de nombre Danil Ramírez Santana para que los fuera a buscar y los llevara hasta donde él se encontraba en uno de los denominados “priviti”.

“Él llamó su taxi normal de confianza como él dice, porque él no dice que nos llama a nosotros para que nosotros vayamos a atracar par de gente para allá, porque él no lo dice eso”, refirió.

Luisito manifestó además que dos semanas antes de los apresamientos, Alison de Jesús Pérez Mejía alias Chituito habría llamado al Dotolcito para decirle que lo ocurrido estaba “sonando” y que la respuesta del influencer fue “yo no sé de eso”.

“Porque él sabe que le va a dañar su imagen al papá, Chiquito lo había llamado hace más de dos semanas y pico, y le dijo Dotolcito ta sonando la vaina, qué dijo el Dotolcito? A no yo no sé de eso. Como tú no sabes de eso, si tú nos llamaste, llamaste al taxista para que nos pase a buscar, llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste las dos pistolas y las entraste para el negocio y cuando se acabó el priviti nos quedamos afuera todito vaqueando la gente”, explicó Luisito en el video.

Se recuerda que por el caso, ocurrido el pasado 16 de abril de este año, se encuentran detenidos Wesley Vicent Carmona Corcino el «Dotolcito», hijo del influencer conocido como Dotol Nastra, y Alison de Jesús Pérez Mejía, de 27 años alias Chiquito, quien se entregó a las autoridades ayer miércoles.

Este viernes el Ministerio Público se prepara para presentar la solicitud de medida de coerción contra alias Dotolcito y Chiquito.