Video: Margarita Cedeño revela quién fue que la introdujo en la política partidaria del PLD

La vicepresidenta de la República y aspirante a la misma posición del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, reveló hoy que quien la introdujo en la política partidaria del PLD fue el presidente Danilo Medina.

“Nosotros nos llevamos bien, Danilo Medina fue quien me introdujo a mi a la política partidaria del PLD, Leonel me llevó por el lado personal como esposo y como primera dama”, aclaró la funcionaria.

También, señaló que la razón principal por la que quiere reelegirse como vicepresidenta es para continuar ayudando a las personas por las cuales ha trabajó durante los últimos 16 años.

“El pueblo, esa gente menos favorecidas, que vi que estaban en peligro sus avances, sus bienestar, la calidad de vida que han logrado, el progreso por el que hemos trabajado, por estos millones y millones de personas que han salido de la pobreza”, manifestó la vicepresidenta de la República.

Indicó que no podía dejar al PLD en su peor momento después que la ha acompañado durante su ocho años como vicepresidenta. “Yo no podía dejar ahora, en el peor momento a mi partido que me ha acompañado y me ha dado la oportunidad durante estos ocho años como primera dama, porque le dio la oportunidad a mi amado esposo de ser presidente ocho años”, resaltó durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana que se transmite por la emisora Zol 106.5 FM.

