VIDEO: Momento en que el TSE rechaza recurso de Leonel Fernández contra proclamación de Gonzalo Castillo

EL Tribunal Superior Electoral rechazó hoy, en cuanto al fondo, la demanda de urgencia incoada por el equipo del aspirante presidencial Leonel Fernández para evitar que la Junta Central Electoral publique los resultados oficiales de las elecciones primarias y proclame a Gonzalo Castillo candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque alega hubo fraude.

Durante la audiencia, que concluyó pasada las 4:oo de la mañana, los abogados de Leonel denunciaron anomalías en la transmisión de los datos a la JCE, compra de cédulas para alterar la voluntad popular y que el voto del 4.8% de los sufragantes no fue por el candidato que marcaron de forma electrónica.

Los primeros en responder fueron los abogados del organismo electoral, que pidieron el recurso sea declarado inadmisible, por ser extemporáneo y porque el órgano aún no ha decidido. Expresaron además que el demandante puede hacer su pedimento por la vía administrativa.

En tanto, la defensa del precandidato Gonzalo Castillo dijo que la solicitud debía ser rechazada además porque excluye a los demás contendientes del PLD que participaron del proceso, lo que de por sí hace inadmisible el recurso.

Manifestó también que debe ser desestimado porque ha demandado por doble instancia, ya que la misma solicitud que hace al TSE la hizo a la JCE y porque encima no han presentado pruebas concretas del alegado fraude que invocan.

“No presentaron pruebas de las irregularidades que alegan fueron cometidas en la transmisión de los datos, ya que el informe técnico que depositaron no está firmado por quienes lo hicieron ni dice los mecanismos utilizados para su elaboración”, expresó Laura Acosta, abogada de Castillo.

De su lado, los abogados del PLD señalaron que con este pedimento está en juego los plazos de la Junta en su calendario hacia las elecciones de 2020. También argumentan lo extemporáneo del recurso, ya que el derecho que Fernández invoca puede ser solicitado al TSE, pero que todavía no es el momento, toda vez que la JCE no ha tomado ninguna decisión.

Sentencia. Siendo las 4.10 de la mañana, el Tribunal Superior Electoral (TSE) presentó sus resoluciones finales sobre la demanda en referimiento de extrema urgencia que interpuso el expresidente Leonel Fernández donde pide que se ordene a la Junta Central Electoral que se abstenga de divulgar los cómputos definitivos de las primarias del Parido de la Liberación Dominicana en el nivel presidencial.

El tribunal admitió el recurso en cuanto a la forma, pero lo rechazó en el fondo por considerar que la proclamación de Gonzalo Castillo como ganador de las primarias del PLD no ocasionará un daño irreparable a Leonel Fernández debido a que éste tendría a su disposición las vías judiciales para reparar ese potencial daño.

Además, el TSE rechazó los medios de inadmisión por cada una de las partes demandadas por ser carente de fundamentos jurídicos.

Se recuerda que los los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) son los magistrados Santiago Sosa Castillo, Cristian Perdomo Hernández, el Juez Presidente Román Jáquez Liranzo, Rafaelina Peralta Arias y Ramon Arístides Madera Arias.