Video muestra a policía aplicando descarga eléctrica a miembro de la Cruz Roja

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un agente de la Policía Nacional le aplica una descarga eléctrica a un miembro de la Cruz Roja durante una discusión en el hospital Cabral y Báez de Santiago. En las imágenes se observa cómo ambos hombres intercambian palabras durante del incidente.

La agresión fue al presidente de la Cruz Roja en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, Luis Manuel Bonifacio, quien explicó que el hecho ocurrió cuando el oficial le pidió mover una ambulancia de inmediato. Bonifacio le respondió que necesitaba cinco minutos, ya que estaban ingresando a un paciente mayor para una operación de cadera.

“El oficial me dijo que no, que era ahora. Yo le respondí que las cosas no podían ser así porque no estaba obstaculizando nada. Entonces él me preguntó que quién era yo”, narró Bonifacio a CDN.

El representante de la Cruz Roja expresó su sorpresa tras recibir la descarga eléctrica, aunque aseguró que, afortunadamente, no sufrió secuelas graves. “Gracias a Dios no siento nada que me pueda traer consecuencias, pero sí sentí una gran descarga”, comentó.

Bonifacio hizo un llamado a las autoridades competentes para que supervisen la conducta de sus agentes. “No es justo que nos traten de esta manera si uno no hizo nada indebido”, afirmó.