El Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto a las autoridades locales de Utah, exhibieron este jueves un video del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Las nuevas imágenes fuero exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa que duró 10 minutos y en la que las autoridades no admitieron preguntas.

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar «al fondo del asesinato de Charlie Kirk», dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

Las autoridades destacaron que 20 agentes del orden están a cargo de la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana, señalando que se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del sospechoso.

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, participaba en un evento organizado por él, en el que debatía de manera polémica con estudiantes liberales, como lo había hecho durante años, cuando fue víctima de un disparo. Tras el incidente, su cuerpo fue trasladado a Arizona a bordo del avión del vicepresidente J.D. Vance, al final de este jueves.

