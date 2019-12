Video: Mujer denuncia expareja que la intentó asesinar la amenaza desde la cárcel

Una mujer denunció que tuvo que salir huyendo de Las Matas de Farfán pon las constantes amenazas de su expareja Kenny Alcántara.

Ramona Montero expresó que el victimario la intentó asesinar en varias ocasiones junto a sus propios hijos, además indicó que por el caso Alcántara la se encuentra preso y que está buscando como salir de la cárcel.

“Los jueces que me atendieron antes no estaban, llegaron dos que yo no lo conozco y acogieron y acogieron la petición que ellos le hicieron y declinaron el caso para San Juan de la Maguana”, explicó.

“Fueron 23 años de relación durante ese tiempo siempre hubo agresiones, pero agresiones fuertes, intento de muerte, en una ocasión él me tiró lo dos tiros”, señaló.

La víctima indicó que el primero de enero del presente año intentó asesinarla a ella y a su familia. “La bendición que él nos echo a nosotros, su familia fue que este era su año, que este año el nos iba a asesinar a nosotros”, relató.

También contó que en ese momento su expareja la agredió con una escopeta, con la cual le propinó un golpe en un seno.

