Video: Mujer explica cómo ladrones entraron a su casa e intentaron matarla

Una mujer denunció que dos individuos penetraron a sus vivienda mientras dormía junto a sus hijos, y abusaron de su hija sexualmente, en el barrio La Mina de Mao Valverde.

“Rompieron una ventana, por la cual entraron y me desperté cuando estaba encima de mi y el otro estaba encima de mi niña, la niña gritó mucho y yo le dije no gritara para que no me la mataran”, explicó.

La madre contó que en ese momento se encontraban con ella su hija de 16 años y un niño de seis y que los dos hombres también robaron cosas de su casa.

“El otro me sentó en esta misma mecedora y me apuntó con una pistola en la cabeza y me daban por aquí (el cuello) y al niño que estaba encima de mi lo apuntaban con un puñal por detrás, me decían que si me movía me iban a matar”, dijo.

También, contó que escuchaba a su hija gritar, pero que no pudo hacer nada porque el otro hombre la amenazó con una pistola.

“Yo oí que la niña gritó le dije que no me le hicieran daño, la niña gritaba y cogió su frisa y se la puso en la cara para que no gritara y procedió a violarla”, narró.

