Video: Natti Natasha y Raphy Pina, juntos tras rumores de separación

La cantante Natti Natasha y Raphy Pina publicaron un video en el que se ve que la pareja sigue unida luego de rumores de separación.

“Nunca me he caracterizado por controversias. Ahora mucho menos. Sus problemas son mis problemas, y lo batallaremos juntos”, escribió la urbana en su cuenta de Twitter.

El material gráfico presenta a Pina grabando a Natti y conversar sobre su mascota, mientras bailan una música que suena de fondo.

Nunca me he caracterizado por controversias. Ahora mucho menos. Sus problemas son mis problemas, y lo batallaremos juntos. 🙏🏻 ❤️ — NATTI NATASHA 👸🏻 (@NattiNatasha) April 8, 2022

Las especulaciones salieron a relucir el pasado jueves tras la «Bichota» eliminara todas sus fotos de las redes sociales donde estaba el padre de su hija y empresario artístico.

El productor musical Raphy Pina aseguró que se encuentra ¨bien ¨ y firme, ante la espera de su sentencia la cual podría durar hasta 20 años de prisión por violar la ley federal de armas.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

¨Cierto que han visto como soy noticia en todos lados verdad ? Mi Madre me dice pon tal canal y le digo Ma’ no te preocupes hoy en día es cuando mejor estoy, estoy feliz, TENGO LA MEJOR FAMILIA DE MUNDO¨, posteó.

El manejador artístico urbano aseguró que ¨mi dinero ya lo verificaron de donde era y todo bien . Los proyectos que se avecinan; Giras Discos, Documéntales, colaboraciones, Series ya están firmados y depositados¨.

¨Llamè a la Gerente de la sucursal y le pregunté que si sigo siendo el cliente #1 y me dijo que SI BY FAR . OK seguimos haciendo las cosas BIEN . Esperen un LIBRO lleno de HISTORIAS …… Att El Que nunca salió de PR por que amo a mi isla y a mi gente ¨, añadió.