PN maltrata a periodista Ruth Castillo tras arresto de su padre en Boca Chica

La periodista Ruth Castillo, denunció este viernes que fue víctima de maltrato policial luego de que miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la institución del orden realizaron un “allanamiento agresivo” en el hogar de su padre, localizado en Boca Chica y procedieron a arrestarlo sin ningún tipo de explicación.

De acuerdo con la reportera, cuando acudió al destacamento en el cual se encuentra detenido su padre Bienvenido Castillo, y solicitó por segunda ocasión información sobre el hecho, los policías presentes arrojaron al suelo su celular y con empujones procedieron a sarcarla del departamento.

“Me puse a grabar su actitud, él me quita el teléfono, me lo estralla y lo retienen. Me sacan violentamente de la rotación policial a empujones todos los que estaban ahí, diciendo que ellos no me tenían que dar ninguna información”, declaró la joven en un audiovisual.

Además de los daños ocasionados en la vivienda que se produjo el arresto,refirió que su hermano Misael Castillo fue agredido por los agentes.

Asimismo, manifestó que los encargados de la dotación se han negado a ofrecerle información relacionada al suceso.

“Me encuentro en la dotación policial del departamento de Boca Chica, acudí aquí hace unos minutos porque se habían llevado a mi papá detenido. Ellos (policías) irrumpieron en la casa tanto de mi hermano como de mi papá no se buscando que y se llevaron a mi papá detenido. Al no saber en la situación que se lo habían llevado me informan que lo tenían detenido aquí y vengo inmediatamente.

Cuando llegó y habló con la persona a cargo y preguntó ¿Qué es lo que está pasando y si ellos tienen una orden para llevárselo detenido? Y lo que me dices es que quién soy yo, que ellos no tienen que darme ninguna explicación y hasta que no completen el proceso no se ira”, declaró Castillo.

«Mi pregunta es, señor Guzmán Peralta: ¿hasta cuándo los ciudadanos trabajadores de la República Dominicana van a tener que soportar los abusos de los miembros de la Policía?», argumentó Castillo en el video al momento en que cuestionaba el comportamiento de los policías.

«¿Qué hacen en mi casa? No entiendo qué hacen aquí, nosotros somos cristianos, ¿qué hacen en mi casa?», preguntó a los agentes mientras uno de ellos daba órdenes a los demás de cubrir todo el perímetro de la residencia.