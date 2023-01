Video: Reacción abuela de bebé raptada en maternidad de Los Mina

A tres días de llantos y angustia, la abuela de la bebé raptada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, agradecen a Dios la aparición de la infante y narra el momento en que recibieron la información de su recuperación.

“Esta mañana nos llamaron y nos dijeron que nos tenían buenas noticias, le dijimos que estábamos aquí como siempre, que eso es lo que queremos buenas noticias y lo que queríamos era a la niña”, dijo.

María del Carmen Girón, abuela de la bebé, señaló que la bebé se encuentra en el hospital y se le estarían realizando los análisis de lugar para determinar su estado de salud.

“En eso de las seis de la mañana llegó el Dicrim con la niña en brazo, la niña ya está aquí en el hospital, la están chequeando porque como sabemos duró esos días y no sabemos en qué estado de salud estaba ellos la están chequeando, pero si está confirmado que es la niña”, refirió del Carmen Girón.

En ese mismo orden, aseguró que desconocen quien es la persona que habría raptado la niña la madrugada del pasado sábado.

“No, según me dicen anda un video que la señora estaba acostada con la niña porque parece que no podía salir (…) Nosotros no la conocemos”, puntualizó.

Lo que había dicho la madre

Se recuerda que la joven madre, Gerali Payano, denunció que la presunta enfermera le manifestó que devolvería la niña en cinco minutos, luego de afirmar que esta tenía la temperatura alta.

“Al bebé de la compañera mía ella le tomó la fiebre y a mi niña también la temperatura, y ella dijo como la tuya la tiene más alta, me voy a llevar tu niña, me voy a llevar la tuya, te la traigo ahora en cinco minutos”, refirió Payano.

Señaló que al ver pasar los cinco minutos y no devolvían a su niña, esta salió desesperada a buscarla pero no encontró más que otros enfermeros a quienes le preguntó sin obtener una respuesta positiva.

“Luego de eso pasaron doce minutos o más y yo salí de mi habitación desesperada porque ella me dijo que era en cinco minutos y todavía no había llegado, y yo le pregunté a unos enfermeros que estaban ahí”, indicó.