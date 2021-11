Video: Reacciones a favor y en contra por parada «improvisada» de Abinader para atender ciudadano

Un video sobre una parada improvisada del presidente Luis Abinader para atender a un ciudadano de pie que quería entregarle «una cajita«, ha provocado reacciones a favor y en contra en las redes sociales.

Un video grabado por ciudadanos y compartido en las redes, muestra el momento en que el vehículo en que iba Abinader detiene su marcha a poca distancia donde se encontraba el hombre, quien de inmediato se acerca ante las previsiones de los seguridad.

Tras desmontarse del vehículo y escucharlo, Abinader inicia una conversación amena con él y los presentes cercanos, a quienes le ofrece el apoyo del gobierno.

Además, les pide su opinión para su propuesta de instalar una extensión del Instituto de Formación Técnico Prfesional (Infotep), donde funciona la «administración del ingenio».

Trascendió que el hecho corrió en Haina, provincia San Cristóbal.

«Muy bonito, muy humilde pero no es correcto por parte de el presidente y la seguridad presidencial. Eso es una violacion del protocolo de seguridad (si es que existe un protocolo). Perdón, pero es así», escribió Alberto Ramírez a través de Twtter.

«Lamentablemente nuestro pueblo no esta preparado para mandatarios de este tipo. No soy PRMista pero es indiscutible la humildad con la que se maneja el Presidente Abinader. El solo no puede», dijo Víctor Raúl Jiménez por la misma vía.