Un video recientemente difundido muestra una versión distinta sobre la muerte de cinco hombres a manos de agentes de la Policía Nacional, ocurrida el pasado 10 de septiembre en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, en Santiago.

En las imágenes se muestra la llegada de un carro Kia a la plaza. Minutos después, arriba un Mazda blanco que se detiene justo detrás. De inmediato, tres hombres aparecen en la escena. Uno de ellos, se dirige hacia el Kia, abre la puerta trasera y luego regresa para continuar conversando con los otros dos.

Asimismo, en el audiovisual, publicado en exclusiva por el programa El Informe con Alicia Ortega, se observa cómo del Mazda desciende otro individuo y los cuatro se acercan al Kia.

También se aprecia a uno de ellos caminar hacia el interior de la plaza, mientras los demás permanecen en el mismo lugar. Posteriormente, el primer vehículo se dirige hacia el parqueo del centro comercial, y todos los sujetos regresan al Mazda blanco, donde continúan hablando por un momento.

Instantes después, uno de los hombres vuelve a caminar hacia el centro comercial, y poco más tarde el Mazda también entra al parqueo de la plaza. Unos cuatro minutos después, un hombre vestido con camiseta blanca sale caminando rápidamente. Apenas un minuto más tarde, otro carro blanco se dirige hacia el parqueo, seguido de una camioneta y otro vehículo, ambos también de color blanco. Del último automóvil descienden rápidamente tres hombres, entre ellos el de la camiseta blanca que antes había salido apresurado.

De igual forma, en el material gráfico se observa a un hombre que, al otro lado de la plaza lavaba un vehículo, salir corriendo desesperado, aparentemente tras escuchar los disparos.

Además, se aprecia cómo otro vehículo blanco abandona la escena del tiroteo con total calma, sin que nadie lo persiga. Finalmente, el individuo con la camiseta blanca es captado nuevamente al abordar el Mazda y moverlo hacia el parqueo, hasta desaparecer del alcance de la cámara.

«Ejecución extrajudicial»

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, aseguró que, de acuerdo con las evidencias recolectadas, el referido hecho se trató de una “ejecución extrajudicial”.

«Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público, hasta el momento, indican que la muerte de estas cinco personas en La Barranquita se trató de una ejecución extrajudicial», pronunció el magistrado el pasado viernes 3 de octubre ante los miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de la Ciudad Corazón.

Camacho señaló que los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña, realizaron diversas maniobras para intentar borrar las evidencias que los vinculan con el caso ocurrido la tarde del pasado 10 de septiembre.

«Los imputados sustrajeron los videos del hecho, sustrajeron teléfonos y han generado otras maniobras con el fin de obstruir la investigación y de ocultar la verdad», indicó.

El magistradó, además, dijo que el Ministerio Público tiene la firme decisión de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias.

«No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes y vamos a procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias», advirtió Wilson Camacho.

Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público

Aplzan coerción

De igual forma, el director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público comunicó que la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Santiago aplazó para el próximo jueves 9 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los once agentes policiales.

Explicó que el tribunal tomó la medida con el fin de que los abogados de los agentes dispongan de tiempo para estudiar el expediente acusatorio y para que los familiares de las víctimas puedan estar presentes.

«Un plazo para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público y socializar esas pruebas con sus representados», manifestó.

Policías imputados por la muerte de cinco civiles en La Barranquita

Lo que pide el Ministerio Público

El Ministerio Público solicita que al grupo —imputado por asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años— se le impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

La Procuraduría otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.

