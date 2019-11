Video: Reverendo Díaz y Chú Vásquez exhortan dominicanos en Nueva York inscribirse en el Censo

NUEVA YORK.- El concejal por el distrito 18 en El Bronx, Rubén Díaz, y Jesús -Chú-Vásquez, director de operaciones del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) exhortaron a los dominicanos residentes en esta ciudad a inscribirse en el Censo-2020 para que le llegue más recursos económicos en las diferentes áreas.

Durante un encuentro efectuado el pasado fin de semana en su oficina, el reverendo Díaz sostuvo que al representar el condado de NY donde más dominicanos hay, según el Censo, está invitando a todos los líderes de la RD para presentarles el problema que confronta dicha comunidad en ese sentido.

Especificó que hay muchos que no están registrados en el Censo. “Y hablo, no como candidato, porque no tiene nada que ver con mi candidatura, sino como representante de la dominicanidad ante el Concejo Municipal, para presentarle a Vásquez la necesidad de que motive y mueva dicha comunidad a inscribirse en el Censo”, dijo.

Díaz, quien aspira al Congreso por el distrito 15 en El Bronx, expresó que si los dominicanos no se cuentan no vale la pena ningún esfuerzo que haga Chú, Leonel, Abinader o cualquier otro líder.

Precisó que los dominicanos deben inscribirse, porque mientras más se inscriben más recursos económicos llegarán para salud, educación, vivienda y programas sociales, entre otros tantos.

Por su parte, Vásquez manifestó que tiene profunda admiración por el reverendo y junto al doctor Peña Gómez lo visitó hace 20 años, y siempre ha tenido una alta valorización de los aportes que hace a la comunidad dominicana en sentido general.

“Si uno no viene donde el reverendo es como si no viniera a NY y no estuviese en El Bronx, porque él mantiene un contacto permanente con una oficina de servicio a los dominicanos y latinoamericanos, en sentido general; entonces, es casi una visita obligada, porque su sabiduría, inteligencia y contacto que mantiene con nuestra comunidad, evidentemente le permite a uno tener una visión clara de cómo piensa, de qué se está haciendo a favor de la gente”, dijo.

Vásquez recordó que Peña Gómez enseñó la necesidad de que los dominicanos participaran de la política norteamericana, por eso abogó sobre la doble nacionalidad.

Afirmó que ese proceso ha ido en crecimiento y ha venido aquí para animar los dominicanos para que participen, se integren, porque ya hay una cantidad impresionante de dominicanos con la doble nacionalidad, sin embargo hay una apatía en ellos de participar en estos procesos.

Tanto Díaz como Vázquez estuvieron acompañados de George Álvarez, precandidato a la Asamblea Estatal por el distrito 79 en El Bronx y Margarito de León, coordinador internacional de Luis Abinader y director ejecutivo nacional de operaciones.