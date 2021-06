Video | Romeo Santos: “¿De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad?”

El bachatero Romeo Santos le respondió a todas las personas que alegaron su falta de dominicanidad tras su discurso de ayer en los Premios Soberano.

«Hago estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo les digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome y retirarme su apoyo, yo los tendría que respetar. Pero también siento que es un poco injusto que se digan cosas que no tienen sentido. ¿De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad?”, expresó en un video a través de la cuenta Instagram de Amelfiz Diaz.

Respuesta de Romeo Santos

El Rey de la bachata, visiblemente enojado, indicó que lleva más de 20 años en la música y que en ningún momento ha negado sus orígenes.

“Yo llevo más de dos décadas representando y cada vez que a mi se me ha preguntado de mis orígenes, yo nunca he negado mis orígenes paternales. Siempre he dicho que mi madre es boricua, que mi padre es dominicano y que yo soy nacido y criado en Nueva York”.

Señaló que la confusión podría radicar en cómo él se siente más que su origen. “Yo creo que la confusión está en lo siguiente: ¿Qué me siento? Me siento dominicano”.

El intérprete de “Millonario” afirmó que se siente dominicano en todo momento y lugar, sin importar las circunstancias. “Yo no me siento dominicano cuando me conviene. Yo me siento dominicano los 365 días del año. Yo me siento dominicano cuando -estoy- en un estadio en Argentina, en Chile, en México. Y pese a que hay pocos compatriotas, yo cierro mis conciertos diciendo «Que viva la República Dominicana».

También agregó: “Yo me siento dominicano cuando una disquera me dice: ¿Tú estás seguro que quieres lanzar esta producción de «Utopía«, de bachatas tradicionales en temporada urbana? Y yo tener un sin número de reuniones para que sí lo acepten”.

Por último, concluyó que se siente “más dominicano que muchos de los que están en este momento en las redes sociales crucificándome, y perdonen la expresión, hablando mierda”.

Estas declaraciones surgen a raíz del discurso que emitió ayer al momento de recibir el premio a Soberano del año 2020. Santos habló sobre sus orígenes pero sin mencionar a su padre quien es dominicano. Este detalle encendió una ola de críticas que insinuaban la falta de dominicanidad del cantante.