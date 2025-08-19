Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este martes que el Recloser San Isidro (RCL164) está de servicio debido a un accidente de un camión de combustible que colisionó con un poste del tendido eléctrico.

El hecho provocó un incendio en la avenida Ecológica, debajo de las redes eléctricas, próximo a la estación de Propagás, en esa demarcación.

«Este evento ha provocado la afectación parcial del servicio eléctrico en la zona de San Isidro.

Por motivos de seguridad, el suministro permanecerá interrumpido en el sector impactado hasta que se complete la intervención de las autoridades correspondientes», dijo Edeeste.

En ese orden, la entidad adelantó que una vez las condiciones lo permitan, sus técnicos realizarán las maniobras necesarias para normalizar el servicio en el menor tiempo posible.