Video: se entrega a la Policía uno de los señalados de la violación grupal de Villa González

La Policía Nacional informó que José Alfonso Rubiera se entregó voluntariamente a las autoridades de la institución, en relación al caso de la joven que fue drogada y abusada sexualmente por seis hombres en el municipio Villa González, provincia Santiago, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

Rubiera era señalado como uno de los implicados en este condenable acto, por lo que tras su entrega fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

