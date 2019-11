Video: ¿Se imagina ir conduciendo, quedarse dormido y despertar encima de una casa?

Un hombre salvó su vida milagrosamente luego de quedarse dormido mientras conducía e impactará una vivienda la mañana de ayer, en la comunidad El Corozo del municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

“Yo conducía desde Baní y no sé qué pasó de repente me dio un sueño, me dormí y luego perdí el control, gracias a Dios no me paso nada”., declaró el conductor.

Gran asombro se llevaron los propietarios de la vivienda cuando despertaron y vieron el vehículo encima de su casa.

