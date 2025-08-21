Video: se incendia una gomera en Los Cantines, Hatillo, San Cristóbal

Video: se incendia una gomera en Los Cantines, Hatillo, San Cristóbal

Un fuego consume una gomera desde la tarde de este jueves en el sector Los Cantines, en el municipio Hatillo de la provincia San Cristóbal, sin que hasta el momento se haya reportado personas afectadas físicamente.

El siniestro inició pasadas las 6:00 de la tarde, por motivos por investigar.

Pasadas las 9:30 de la noche, en el lugar permanecían tres unidades del Cuerpo de Bomberos de dicha localidad, las cuales intentan sofocar el fuego.

La gomera está ubicada frente a una estación de expendio de gasolina.

El evento sigue en desarrollo. Más detalles en breve…



