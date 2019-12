Video: Sigue audiencia de coerción contra Pascual Cabrera y otros doce acusados de narcotráfico y sicariato

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continúa en estos momentos con la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra Jesús Pascual Cabrera, presunto líder de una red de narcotráfico y sicariato, y otros doce supuestos integrantes, luego de que el proceso durara tres años atascado en la jurisdicción de La Romana y fuera declinado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hacia la capital el pasado octubre.

En la jurisdicción de La Romana la audiencia se caracterizó por los contantes aplazamientos, ocho recusaciones a jueces y fiscales, tres inhibiciones y otras cuestiones que causaron la dilación del proceso, por lo que la Suprema, a solicitud del Ministerio Público “por asuntos de seguridad”, ordenó su declinación hacia el DN.

El MP le atribuye al grupo, supuestamente liderado por Cabrera Ruiz, la violación del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Junto a Cabrera Ruiz también son procesados Juan Tomás Richiez Ditrén, Juan Ángel Peña Taveras (el Gordito y/o el Gordo), David Emmanuel Silvestre Sierra (Chuplú y/o Chuplún), Alexander Florián (Rafita), Alex Emmanuel Nina Rosario (Alexis) y Alba Josefina Cruz.

Además, Edelyz Josney Rebolledo Vásquez y/o Edeliz Josney Rebolledo Vásquez, Johan Manuel Jiménez, Kendry José Ramírez (Cdi), Argenis Antonio Cedeño Berroa, Juan Carlos Bernardo (El Mecánico) y D’Angelo Martínez Castillo (D’Angelo).