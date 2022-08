Video: Simuló que le pediría matrimonio para matarla

José Ángel Ureña Rodríguez, de 19 años, confesó que engañó a su novia, Karla Angélica Pérez Durán, de la misma edad, al decirle que la llevaría a un lugar apartado para proponerle matrimonio pero con intenciones de quitarle la vida.

Se trata de la joven cuyas imágenes herida, ensangrentada y abandonada se hicieron virales el fin de semana y que murió a raíz de este ataque el pasado lunes que simuló ser una propuesta de matrimonio.

Su verdugo, apresado, narra como le hizo creer que buscaba llevarla hasta una zona apartada del Mogote en Villa Trina del municipio de Moca, provincia Espaillat, para «Entregarle el anillo», es decir, pedirle matrimonio, sin embargo una vez en el lugar, la cuestionó por una cantidad de dinero no especificada que esta recibió.

Ureña Rodríguez reveló que durante el cuestionamiento por el dinero ambos se alteraron y comenzaron a discutir lo que degeneró que el hombre ahorcara a la dama para posteriormente sacar un «Cortapluma» de un bulto que le regaló la madre de la joven y apuñaló en el cuello a Karla dejándola abandonada.

«Cuando estamos allá, ella me dice Baboso y esta loma y esta calle para acá muy solitaria…se me puso bruta y yo la comencé a ahorcar…la solté porque me asusté…agarré y saqué la cortapluma y se la clavé ahí», dijo Ureña Rodríguez.

Pérez Durán fue socorrida por un grupo de personas que la encontraron sentada en un camino solitario con su cuerpo ensangrentado y más tarde fue intervenida quirúrgicamente tras recibir varias heridas de cuchillo en el cuello.

Según la Policía Nacional el joven se mantiene bajo el control de las autoridades.