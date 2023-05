Video | Tamara Martínez: «No fue un experimento social; fue un problema de verdad»

La presentadora Tamara Martínez aseguró este jueves que el video que se viralizó en las redes sociales en el que se ve a ella y a su pareja, el abogado Emilio López, durante una discusión por una supuesta agresión en su contra, no se trató de un experimento social, como había dicho luego de que la información se hiciera pública.

«Yo siempre he apostado a la verdad, esta es la verdad, los que me quieren y me conocen sabrán perdonarme. Los que no, haga lo que haga nunca me van a apoyar, disculpas de verdad!! No es mi estilo, me cag… fuera de el cajónn, entenderán mejor todo más adelante», escribió Martínez al pie de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que la están chantejeando.

En ese sentido, la presentadora aseguró que el segundo material gráfico «también fue un chantaje». Agregó que se trató de «una salida desesperada». Sin embargo, fue enfática cuando dijo que el video «no fue un experimento social; fue un problema real».

En el audiovisual que publicó este jueves, la comunicadora, con su voz quebrada, dijo que está muy afectada por todo lo que ha estado sucediendo entre ella y su pareja. «Claro que me tiene que afectar. Fue una medida desesperada», dijo.

Añadió que se trató de «una estupidez» y pidió perdón a sus seguidores por el presunto malentendido. Reveló que desde que dijo que era un experimento social ha recibido amenazas.

Se recuerda que Martínez recibió el pasado martes cientos de críticas a través de las redes sociales, luego de que subiera un video donde simulaba una falsa denuncia de agresión por parte de su esposo.

Primero, esta compartió un video mostrando moretones en sus piernas y otras partes del cuerpo y aseguró a que fue pareja la agredió y le pide salir de su casa.

«Durante mucho tiempo callé, dije las cosas a poco, pero ya se acabó, ya voy a decir quién es quién, con pruebas, aunque me perjudiquen, pero si no piensas en mí, ¿Por qué pensar en ti? Empezamos normal…», escribió en una publicación, la cual eliminó.