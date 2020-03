La reunión de hoy viernes en el Consejo Económico y Social (CES) consistió principalmente en una serie de propuestas hechas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) proponían postergar para futuras reuniones. El inicio de la jornada estuvo marcado por los jóvenes que protestaban en la Plaza de la Bandera, quienes aceptaron la invitación, pero se retiraron antes del inicio por considerar que dicho Consejo no les representaba.

Cuatro fueron los puntos conflictivos que en ocasiones llevaron a los representantes del PRM y del PLD a enfrascarse en acusaciones mutuas con un elevado tono.

Equilibrar composición política juntas electorales

En primer lugar, la propuesta del delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera de revisar algunas juntas electorales cuyos miembros supuestamente responden al PLD, fue rechazada por los miembros de este partido alegando distintas razones: “no habría tiempo suficiente para hacer los cambios, no se puede cambiar algo que tomó un año a la Junta Central Electora decidir, las causas de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero no fueron las juntas electorales”, etc.

Sobre este particular, los dirigentes peledeístas José Ramón -Monchy- Fadul y José Ramón Peralta aseguraron que también hay juntas electorales controladas por el PRM que deberían revisarse. De paso, acusó al presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, de buscar simpatía política con sus intervenciones por supuestamente saber que lo estaban viendo en televisión.

Mientras ocurría esto, el delegado técnico del PLD en la JCE, Robert De la Cruz, entregaba una instancia en este órgano pidiendo la destitución de Romana Castro de Jesús de la secretaría de la Junta Electoral del municipio Villa Riva, provincia Duarte, alegando que ella es la esposa del presidente del PRM en dicho municipio.

En la reunión del Consejo Económico y Social, el PLD pedía un plazo hasta el martes para analizar este tema con órganos del partido. Finalmente, se pusieron de acuerdo en que los delegados de ambos partidos se reúnan para tratar el tema y llevar una propuesta a la reunión de mañana.

Nombrar procurador para crímenes y delitos electorales

Aquí el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel y José Ignacio Paliza dijeron que el Consejo del Ministerio Público y el propio Procurador General de la República no tienen legitimidad para nombrar al fiscal para temas electorales por su supuesta parcialidad con el partido de gobierno.

Las conversaciones llegaron a un reclamo común: que se determinen los mecanismos específicos para elegir a ese fiscal. El PLD no hizo ninguna propuesta específica; José Ramón Peralta advirtió que no se puede ignorar la ley y propuso seguir conversando sobre ese tema en próximas reuniones. Entonces, Roberto Fulcar propuso que mañana se lleven propuestas de mecanismos de selección de dicho fiscal. Así se aprobó por todos.

Auditar gastos de campaña partidos y candidatos

Monchy Fadul del PLD se opuso a la propuesta de Orlando Jorge Mera del PRM de contratar a una compañía auditora de los gastos de candidatos y partidos por entender que se estaba desmantelando a la JCE, que de paso ya estaba intervenida por la Organización Estados Americanos. Los delegados del PLD afirmaron que esa atribución pertenecía a la JCE, aunque ellos podían acompañarlos. Acordaron llevar la propuesta de contratar la compañía auditora al órgano electoral.

Crear una comisión de seguimiento y acompañamiento de la JCE

El PRM propuso que esta comisión esté integrada por: Consejo Nacional de la Empresa Privada, Participación Ciudadana, Manifiesto Ciudadano, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Conferencia del Episcopado Dominicano y un representante de los jóvenes que protestan en la Plaza de la Bandera.

Temístocles Montás, presidente del PLD, pidió que se le permita analizar la propuesta y llevar sugerencias de otros actores para ser incluidos en esta comisión en una reunión la próxima semana, ya que ellos sugerían inicialmente que fuera el Consejo Económico y Social quien hiciera este trabajo. José Ramón Peralta consideró que ese tema se orientaba al futuro y que podía seguirse discutiendo en otras reuniones. El presidente del PRM rechazó la propuesta en vista del poco tiempo que quedaba para las elecciones del 15 de marzo.

Ambos partidos acordaron conocer propuestas mañana para conformar la comisión de seguimiento a la JCE.

Oros temas consensuados

Aparte de los cuatro arriba citados, la reunión del CES ratificó acuerdos entre los partidos que ya han sido aprobados por la JCE. Entre ellos: el procedimiento de cómputo en juntas electorales, designación de veedores de partidos políticos en Dirección de Informática y de Elecciones, verificación por la International Foundation for Electoral Systems (IFES) de escáneres y acompañamiento a la Dirección de Informática, utilización de huellas dactilares en elecciones, y solicitar a la Junta aperturar la campaña presidencial y congresual.

Mañana a las 9:00 de la mañana continuarán con la reunión. Hoy a las 7:00 PM los jóvenes que abandonaron la reunión sostendrán otro encuentro al que varios partidos confirmaron asistirán. El diálogo se efectuará en el hotel Raddison y será televisado en vivo, según prometieron sus organizadores. A continuación video con lectura resultados finales de reunión de parte de César Dargam, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios: