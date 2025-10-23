Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia

Por los efectos provocados por la tormenta Melissa, un árbol cayó sobre un vehículo en la provincia Peravia este jueves.

Varias imágenes publicadas por la Defensa Civil en las redes sociales, muestran cómo el carro quedó atrapado casi por completo.

Hasta el momento no se ha reportado personas lesionadas por el siniestro.

Mientras, miembros de ese organismo de socorro retiraron el árbol, que además obstaculizó una calle y derribó algunos cables del tendido eléctrico.

Peravia es una de las ocho provincias que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja por la tormenta Melissa.

Más temprano, el COE informó que también el Distrito Nacional está en alerta roja, y aumentó a 13 las que están en amarilla y mantiene tres en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Según lo indicado, en alerta roja están, además de Peravia, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta amarilla figuran: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.