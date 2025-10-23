Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia

  • Hoy
Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia

Por los efectos provocados por la tormenta Melissa, un árbol cayó sobre un vehículo en la provincia Peravia este jueves.

Varias imágenes publicadas por la Defensa Civil en las redes sociales, muestran cómo el carro quedó atrapado casi por completo.

Hasta el momento no se ha reportado personas lesionadas por el siniestro.

Mientras, miembros de ese organismo de socorro retiraron el árbol, que además obstaculizó una calle y derribó algunos cables del tendido eléctrico.

Peravia es una de las ocho provincias que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja por la tormenta Melissa.

Más temprano, el COE informó que también el Distrito Nacional está en alerta roja, y aumentó a 13 las que están en amarilla y mantiene tres en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Según lo indicado, en alerta roja están, además de Peravia, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta amarilla figuran: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Preguntas clave sobre la tormenta Melissa: lo que debes saber en República Dominicana
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Defensa Civil evacúa personas en el Malecón de Santo Domingo por efectos de Melissa
Defensa Civil evacúa personas en el Malecón de Santo Domingo por efectos de Melissa
23 octubre, 2025
Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia
Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia
23 octubre, 2025
Video: así tiene la tormenta Melissa a Salinas, en Baní
Video: así tiene la tormenta Melissa a Salinas, en Baní
23 octubre, 2025
Preguntas clave sobre la tormenta Melissa: lo que debes saber en República Dominicana
Preguntas clave sobre la tormenta Melissa: lo que debes saber en República Dominicana
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte
Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte
23 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

La destrucción creativa

La destrucción creativa

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo