Video | Tormenta Melissa: joven se resbala en medio de inundación en la avenida Luperón

Un joven sintió que su vida comprometida cuando resbaló en medio de las inundaciones en la avenida Luperón la tarde de este jueves, por las intensas precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El incidente ocurrió en medio de un aguacero que ha afectado a varias áreas de la ciudad.

El afectado manifestó que casi cae en lo que parece ser un filtrante abierto o un hoyo, porque en el lugar no existe ninguna señalización.

Más temprano, el COE informó que también el Distrito Nacional está en alerta roja, y aumentó a 13 las que están en amarilla y mantiene tres en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Según lo indicado, en alerta roja están, además de Peravia, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta amarilla figuran: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

