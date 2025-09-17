Video | Un piloto es reprendido por volar cerca del Air Force One: “Presta atención, deja el iPad»

  • EFE
Video | Un piloto es reprendido por volar cerca del Air Force One: “Presta atención, deja el iPad»

Un controlador aéreo de Estados Unidos reprendió a un piloto de un avión comercial de Spirit Airlines que volaba demasiado cerca del Air Force One, la aeronave con la que el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania el pasado martes.

“Presta atención, deja el iPad”, le dijo el controlador del centro de Nueva York al piloto, tal y como se escucha en la grabación de la conversación publicada en el portal LiveATC. El avión comercial y el del mandatario, quien viajaba a Londres para una visita de Estado al Reino Unido, volaron en paralelo a la altura de Long Island, en Nueva York. El Airbus A321 de Spirit hacía una ruta entre un aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, y la terminal internacional de Boston.

“Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha”, dijo por primera vez el controlador. “Presta atención, Spirit 1300, gire 20 grados a la derecha. Spirit 1300, gira 20 grados a la derecha, ahora. Spirit Wings 1300, gira 20 grados a la derecha, inmediatamente». Tras insistir un par de veces, el técnico optó por hacerle entender quién viajaba en ese avión.

“Spirit 1300, hay tráfico a ocho millas (casi 13 kilómetros) de su ala izquierda. Un 747. Seguro que puede ver quién es”, apuntó el controlador.

“Fíjate en él. Es blanco y azul”, añadió.

Las respuestas del piloto de Spirit no son audibles en la grabación. El avión presidencial es fácilmente distinguible del resto de aeronaves. Es de color blanco con la parte inferior de color azul claro, lleva escrito al lateral Estados Unidos de América y en la cola una bandera del país.


Los registros de FlightRadar indican que ambos aparatos estuvieron a ocho millas (13 kilómetros) de distancia. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), los aviones nunca estuvieron a una distancia insegura. La agencia dijo estar “al tanto de las publicaciones en redes sociales sobre el Air Force One y un vuelo de Spirit Airlines en el espacio aéreo de Boston».

“La separación requerida se mantuvo entre las aeronaves”, declaró a medios. En un comunicado distribuido por medios locales, Spirit defendió que la seguridad es su “prioridad número uno” y que su vuelo “siguió las instrucciones” de los controladores aéreos.

Lo que dijo Donald Trump sobre el actor Robert Redford
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Video | Un piloto es reprendido por volar cerca del Air Force One: “Presta atención, deja el iPad»
Video | Un piloto es reprendido por volar cerca del Air Force One: “Presta atención, deja el iPad»
17 septiembre, 2025
Lo que dijo Donald Trump sobre el actor Robert Redford
Lo que dijo Donald Trump sobre el actor Robert Redford
16 septiembre, 2025
 La coalición ‘Stop Trump’ califica de “vergonzosa” la visita del presidente de EE.UU. 
 La coalición ‘Stop Trump’ califica de “vergonzosa” la visita del presidente de EE.UU. 
16 septiembre, 2025
Aprobación de Trump entre latinos cae al 37 % por preocupaciones económicas
Aprobación de Trump entre latinos cae al 37 % por preocupaciones económicas
15 septiembre, 2025
Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos
Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos
14 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La cura de Josell, tremendo

La cura de Josell, tremendo

Patria Soñada

Patria Soñada

Lo que dije en la Casa Blanca

Lo que dije en la Casa Blanca

Dos días donde brillaron las mujeres de RD

Dos días donde brillaron las mujeres de RD

Reforma para qué

Reforma para qué

Degustación de nuevas propuestas

Degustación de nuevas propuestas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo