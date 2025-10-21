VIDEO| Vehículo se incendia frente a Ágora Mall

VIDEO| Vehículo se incendia frente a Ágora Mall

La mañana de este martes inició con el incendio de un vehículo frente a la plaza comercial Ágora Mall. En un audiovisual captado por Hoy Digital se observa cómo el automóvil está completamente abrasado por las llamas, mientras miembros del Cuerpo de Bomberos trabajan para sofocarlo.

El cielo se cubrió de una densa humareda negra que llamó la atención de transeúntes y conductores que circulaban por la zona. El siniestro se registró pasadas las 7:00 de la mañana.

Lea más: El GSD y otras once provincias en alerta amarilla

Según reporteros de este medio, el fuego fue controlado.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio y si hubo personas afectadas.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

VIDEO| Vehículo se incendia frente a Ágora Mall
VIDEO| Vehículo se incendia frente a Ágora Mall
21 octubre, 2025
Quién era el joven que murió al caer en Ágora Mall: Todo lo que se sabe 
Quién era el joven que murió al caer en Ágora Mall: Todo lo que se sabe 
8 julio, 2025
Agente de la DIGESETT y ciudadano se van a los golpes frente a Ágora Mall
Agente de la DIGESETT y ciudadano se van a los golpes frente a Ágora Mall
31 mayo, 2025
Altice amplía su red de recolección de desechos electrónicos
Altice amplía su red de recolección de desechos electrónicos
21 abril, 2025
Denuncian que el padre de David de los Santos murió esperando una condena justa
Denuncian que el padre de David de los Santos murió esperando una condena justa
23 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo