VIDEO| Vehículo se incendia frente a Ágora Mall

La mañana de este martes inició con el incendio de un vehículo frente a la plaza comercial Ágora Mall. En un audiovisual captado por Hoy Digital se observa cómo el automóvil está completamente abrasado por las llamas, mientras miembros del Cuerpo de Bomberos trabajan para sofocarlo.

El cielo se cubrió de una densa humareda negra que llamó la atención de transeúntes y conductores que circulaban por la zona. El siniestro se registró pasadas las 7:00 de la mañana.

Según reporteros de este medio, el fuego fue controlado.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio y si hubo personas afectadas.

